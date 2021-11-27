В России выявили 33 946 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 33 946 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 744 меньше, чем вчера.
Суточный прирост в Москве снизился с 3929 до 3430. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская область, Воронежская, Нижегородская и Свердловская области, а также Краснодарский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 9 536 825. За сутки умерли 1239 человек, за все время — 271 531. Выздоровели 36 494 пациента, за весь период — 8 237 465.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 259,5 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (47,8 млн), на втором — Индия (34,5 млн), на третьем — Бразилия (22 млн), на четвертом — Великобритания (10 млн).