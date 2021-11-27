В России выявили 33 946 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 33 946 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 744 меньше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве снизился с 3929 до 3430. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская область, Воронежская, Нижегородская и Свердловская области, а также Краснодарский край.