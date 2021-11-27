Жители Канады столкнулись с необычным природным явлением. Озеро Манитоба покрылось ледяными шарами

Озеро Манитоба в Канаде покрылось тысячами ледяных шаров. Они появились на поверхности водоема вследствие редкого природного явления. Об этом сообщил Daily Mail.

Он отметил, что ледовое покрытие было толщиной около шести дюймов, а его поверхность на ощупь показалась мужчине твердой и шероховатой. Шары льда отличались по размеру: одни были сопоставимы с мячами для гольфа, другие — с футбольными мячами.

Лед такой формы образуется в тех редких случаях, когда кристаллы льда формируются в турбулентных водах (например, подверженных сильным ветрам) температурой немного ниже нуля. Они поднимаются со временем на поверхность воды и накапливаются там.

«Вода создала эти ледяные шары, и они просто накапливались у берега, и казалось, что они просто распространились по озеру насколько, насколько я мог увидеть», — рассказал Хофбауэр.

По словам гляциолога Джеффа Кавано, ледяные сферы достаточно хрупкие и не способны продержаться долго на поверхности озера. По словам Хофбауэра, вскоре после появления шары льда действительно превратились в снег.

Ранее осенью французские ученые объяснили и воспроизвели в лаборатории природное явление, известное как «байкальский дзен». Оно также представляет собой необычное формирование льда на поверхности озера.