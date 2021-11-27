Жители Канады столкнулись с необычным природным явлением. Озеро Манитоба покрылось ледяными шарами

Озеро Манитоба в Канаде покрылось тысячами ледяных шаров. Они появились на поверхности водоема вследствие редкого природного явления. Об этом сообщил Daily Mail.
Фотографии необычного явления опубликовал местный предприниматель Питер Хофбауэр. Он сделал снимки примерно в 150 милях От Виннипега. «Вы когда‑нибудь видели озеро, замерзшее таким образом?» — написал Хофбауэр.
Он отметил, что ледовое покрытие было толщиной около шести дюймов, а его поверхность на ощупь показалась мужчине твердой и шероховатой. Шары льда отличались по размеру: одни были сопоставимы с мячами для гольфа, другие — с футбольными мячами.
Лед такой формы образуется в тех редких случаях, когда кристаллы льда формируются в турбулентных водах (например, подверженных сильным ветрам) температурой немного ниже нуля. Они поднимаются со временем на поверхность воды и накапливаются там.
«Вода создала эти ледяные шары, и они просто накапливались у берега, и казалось, что они просто распространились по озеру насколько, насколько я мог увидеть», — рассказал Хофбауэр.
По словам гляциолога Джеффа Кавано, ледяные сферы достаточно хрупкие и не способны продержаться долго на поверхности озера. По словам Хофбауэра, вскоре после появления шары льда действительно превратились в снег.
Ранее осенью французские ученые объяснили и воспроизвели в лаборатории природное явление, известное как «байкальский дзен». Оно также представляет собой необычное формирование льда на поверхности озера.