перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Жители Канады столкнулись с необычным природным явлением. Озеро Манитоба покрылось ледяными шарами 2:38
Блогера Александра Устинова приговорили к 14 годам колонии строгого режима 2:02
Мэра города в Кузбассе отправили в отставку из‑за банкета. Он состоялся в день трагедии в шахте 1:13
В Красноярске учителя бальных танцев отправили в тюрьму на 15 лет за педофилию 0:32
В Саратове арестовали экс-главу тюремной больницы. Его обвиняют в пытках Вчера в 23:50
«Эхо Москвы» получило еще восемь штрафов на 160 тыс. рублей за упоминание иноагентов без маркировки Вчера в 22:59
Matteo Jorjoson/Unsplash
Новый штамм COVID-19 из Африки назвали «Омикрон». Он признан вариантом, вызывающим обеспокоенность Вчера в 22:37
Минюст признал СМИ-иноагентами «Нобелевский призыв»* и главреда Sota Вчера в 21:54
Суд запретил 13 пабликов в соцсети «ВКонтакте» из‑за рекламы нелегальной регистрации в России Вчера в 21:30
Apple повысила цены в Турции на 25%. Почему? И что происходит? Вчера в 21:08
Россия ограничит въезд иностранцев из Гонконга и стран южной Африки из‑за нового штамма COVID-19 Вчера в 20:42
Мадонна с критикой Instagram, фит Лагутенко и Милохина и другие новости дня
Вчера в 20:36 дайджест
Стали известны соперники сборной России в финальном отборе на Чемпионат мира по футболу Вчера в 20:23
Бельгия стала первой страной Европы, где выявили новый штамм COVID-19 из ЮАР Вчера в 19:07
On Demand News/YouTube
Впервые в истории протез глаза напечатали на 3D-принтере. Его получил британский инженер Вчера в 19:06
«Мемини» и «Лиза Алерт» запустили флешмоб-напоминание о деменции и своевременной диагностике Вчера в 18:29
Афганскую женщину с обложки National Geographic эвакуировали в Италию Вчера в 18:11
Блогер Дмитрий Ларин уехал из России из‑за дела Хованского и «социальных проблем» Вчера в 18:10
«Аэрофлот» готовится к введению QR-кодов при посадке на самолет Вчера в 17:46
Сертификаты переболевших COVID-19 продлят до года Вчера в 17:13
Отключить рекламу

Жители Канады столкнулись с необычным природным явлением. Озеро Манитоба покрылось ледяными шарами

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:38

Озеро Манитоба в Канаде покрылось тысячами ледяных шаров. Они появились на поверхности водоема вследствие редкого природного явления. Об этом сообщил Daily Mail.

Фотографии необычного явления опубликовал местный предприниматель Питер Хофбауэр. Он сделал снимки примерно в 150 милях От Виннипега. «Вы когда‑нибудь видели озеро, замерзшее таким образом?» — написал Хофбауэр.

Он отметил, что ледовое покрытие было толщиной около шести дюймов, а его поверхность на ощупь показалась мужчине твердой и шероховатой. Шары льда отличались по размеру: одни были сопоставимы с мячами для гольфа, другие — с футбольными мячами.

Лед такой формы образуется в тех редких случаях, когда кристаллы льда формируются в турбулентных водах (например, подверженных сильным ветрам) температурой немного ниже нуля. Они поднимаются со временем на поверхность воды и накапливаются там.

«Вода создала эти ледяные шары, и они просто накапливались у берега, и казалось, что они просто распространились по озеру насколько, насколько я мог увидеть», — рассказал Хофбауэр.

По словам гляциолога Джеффа Кавано, ледяные сферы достаточно хрупкие и не способны продержаться долго на поверхности озера. По словам Хофбауэра, вскоре после появления шары льда действительно превратились в снег.

Ранее осенью французские ученые объяснили и воспроизвели в лаборатории природное явление, известное как «байкальский дзен». Оно также представляет собой необычное формирование льда на поверхности озера.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мультфильм
Энканто
Девочка без магических способностей живет в семье волшебников
поп
«Сплин»
Одни из главных отечественных рок-героев 90-х
детектив
Обитель зла: Раккун-Сити
Главная экранизация видеоигр воскресает с новыми актерами
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить