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Мэра города в Кузбассе отправили в отставку из‑за банкета. Он состоялся в день трагедии в шахте

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:13

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев отправил в отставку мэра города Прокопьевска Вячеслава Старченко. Тот устроил банкет по случаю своей инаугурации в день трагедии в шахте «Листвяжная». Об этом губернатор сообщил в телеграм-канале.

«Очень сложно найти слова, которыми можно описать эту ситуацию. Таких слов просто нет. У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжелый для всех нас момент что‑то праздновать», — написал Цивилев.

Старченко избрали главой города депутаты городского совета 13 ноября 2021 года. Он решил организовать торжественную церемонию с банкетом и танцами. Она состоялась вечером 25 ноября, когда уже было известно об 11 погибших.

В числе жертв, по сообщениям местных СМИ, были четверо уроженцев Прокопьевска. Кроме того, спасательная операция на шахте во время банкета была приостановлена.

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