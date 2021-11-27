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В Красноярске учителя бальных танцев отправили в тюрьму на 15 лет за педофилию

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:32

В Красноярске осудили 43-летнего учителя бальных танцев Д. Чубарова по обвинению в растлении несовершеннолетней. Мужчину отправили в колонии строгого режима на 15 лет. Об этом сообщила Лента.ру.

Осужденный, как посчитал суд, развращал свою ученицу. Той на момент первых эпизодов преступления было десять лет. Девочка брала у мужчины уроки танцев с 2017 года, она посещала как групповые, так и индивидуальные занятия.

Следователям удалось доказать 44 преступления по отношению к ребенку. Как сообщает издание, педагог совершал с подопечной различные действия сексуального характера и вступал с несовершеннолетней в половой акт.

Всего в деле рассматривались 80 предполагаемых преступных эпизодов по статьям о насильственных действиях сексуального характера по соглашению с несовершеннолетним, совершении развратных действий без применения насилия и половом сношении с лицом, не достигшим 14-летнего возраста.

Чубарову запретили заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на четыре года. Решение о мере наказания учителя принял Октябрьский районный суд. Процесс рассмотрения дела проходил в закрытом режиме.

По информации издания NGS24, Чубаров преподавал в танцевально-спортивном клубе и был тренером «Союза танцевального спорта Красноярского края». Правда президент последней организации заявил, что у него осужденный не работал.

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