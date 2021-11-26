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В Саратове арестовали экс-главу тюремной больницы. Его обвиняют в пытках

Юлия Онодэра
Вчера в 23:50

Волжский районный суд Саратова арестовал бывшего начальника областной туберкулезной больницы № 1 УФСИН Павла Гаценко. Его обвиняют в организации сексуального насилия в учреждении. Об этом сообщило РИА «Новости».

Гаценко заключили под стражу на два месяца — до 25 января 2022 года. На такой же срок арестовали и экс-начальника отдела безопасности больницы Сергея Мальцева. Оба мужчины стали фигурантами уголовного дела об организации насилия, совершенного группой лиц.

Дело возбудили после публикации на портале Gulagu.net видео с пытками над осужденными. На них зафиксировали четыре эпизода истязаний. Из‑за них них Гаценко и Мальцев уже лишились работы, теперь им грозит до десяти лет лишения свободы.

В ноябре Gulagu.net опубликовал новые видео пыток с еще шестью случаями изнасилования заключенных — они произошли с июля 2015 года по сентябрь 2020 года. Следом были уволены 18 сотрудников УФСИН.

Секретный архив проекту передал программист Сергей Савельев, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам саратовского управления ФСИН. МВД объявило мужчину в международный розыск по делу о «неправомерном доступе к компьютерной информации» и заочно арестовало.

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