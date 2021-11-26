Суд запретил 13 пабликов в соцсети «ВКонтакте» из‑за рекламы нелегальной регистрации в России

Таганский суд Москвы признал незаконными 13 пабликов в соцсети «ВКонтакте», в которых рекламировали услуги нелегального пересечения границы России и Беларуси и регистрации в Москве, Краснодаре и Волгограде. Об этом сообщил ТАСС.

Распространение подобной информации в России, как отметили в суде, запрещено. В связи с этим URL-адреса страниц будут включены в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете и сетевых адресов.

Это позволит «идентифицировать сайты в сети интернет как содержащие информацию, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено», пояснила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

По данным прокуратуры, вовлечение мигрантов в незаконную трудовую деятельность и фиктивная постановка их на миграционный учет входят в число самых распространенных правонарушений.