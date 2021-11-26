«Эхо Москвы» получило еще восемь штрафов на 160 тыс. рублей за упоминание иноагентов без маркировки

Радиостанцию «Эхо Москвы» оштрафовали на общую сумму в 160 тыс. рублей за упоминание иностранных агентов без соответствующей маркировки. Об этом сообщил «Интерфакс».

Пресненский суд признал медиа виновным по четырем протоколам по ч. 2.1 и 2.4 ст. 13.15 КоАП РФ. Кроме того, еще четыре штрафа получил главный редактор сайта радиостанции Виталий Рувинский.

В каких именно материалах журналисты не указали статус лиц или организаций, признанных Минюстом иноагентами, не сообщается. Известно, это уже не первые случаи, когда «Эхо Москвы» было оштрафовано за отсутствие необходимой маркировки.

В октябре «Эхо Москвы» и Рувинского обязали выплатить еще 24 штрафа на общую сумму в 528 тыс. рублей. Тогда радиостанция не маркировала Фонд борьбы с коррупцией*, правозащитную организацию «Мемориал»** и «Альянс врачей»***.

* Фонд борьбы с коррупцией признан в России экстремистской и запрещенной организацией, ликвидирован по решению суда.

** «Мемориал» признан Минюстом РФ некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента.

*** «Альянс врачей» признан Минюстом РФ некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента.