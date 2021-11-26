Мадонна с критикой Instagram, фит Лагутенко и Милохина и другие новости дня

В оперштабе по борьбе с коронавирусом заявили, что коллективный иммунитет к заболеванию в России достиг 51,8%. Тем временем за сутки в стране выявили 34 690 новых случаев коронавируса.

Срок действия сертификатов переболевших COVID-19 россиян продлят до года, но это касается только тех, кто перенес заболевание в последние 12 месяцев. Во Франции, наоборот, будут аннулировать сертификаты привитых граждан, если те не ревакцинируются.

Великобритания временно запретила авиасообщение с ЮАР и еще пятью африканскими странами из‑за нового штамма COVID-19. Этот новый, «потенциально более опасный» вариант коронавируса обсуждают во всем мире, а ученые делают предположения, как он будет вести себя дальше.

Академики РАН написали письмо Владимиру Путину в защиту ректора «Шанинки» Сергея Зуева. Они попросили отпустить его из СИЗО.

Минтруд предложил ввести комбинированную модель оценки уровня бедности в стране. В качестве границы бедности будет использоваться значение прожиточного минимума за четвертый квартал 2020 года — 11 300 рублей.

На угольной шахте «Листвяжная» в Кузбассе нашли одного выжившего. Им оказался спасатель Александр Заковряшин. Он сам выбрался из шахты на поверхность и был госпитализирован с сильным отравлением угарным газом и переохлаждением.

В Архангельской области разрушился новый понтонный мост через реку Емцу, 209 человек оказались изолированными. Он был построен в июне и, по заверению подрядчика, должен был прослужить более 50 лет.

Мадонну возмутило, что Instagram удаляет фотографии, на которых видны обнаженные женские соски. Певица считает, что изображения мужской груди в таком случае также должны считаться эротическими, ведь сексуализировать можно и их.

Илья Лагутенко выпустил песню «Башня», записанную с Даней Милохиным. Мнения поклонников лидера «Мумий Тролля» разделились: одни считают, что это интересный эксперимент, а другим фит с тиктокером показался странным.

Группа «Обе две» опубликовала новый альбом «Мне это не подходит». Это первый полноформатник коллектива за пять лет.

Бритни Спирс рассказала в инстаграме, что сняла некий фильм под названием «Кумир». Что это за кино и когда его можно будет посмотреть, никто не знает — похоже, даже команда певицы.

В сети появился трейлер мини-сериала «Вокруг света за 80 дней» с Дэвидом Теннантом в главной роли. В нем показали приключения Филеаса Фогга и журналистки Эбигейл Фикс Фортескью.