Стали известны соперники сборной России в финальном отборе на Чемпионат мира по футболу

Первым делом российским футболистам предстоит сыграть с командой Польши. Победители этого матча встретятся на поле с триумфаторами матча между сборными Швеции и Чехии. На Чемпионат мира попадет только одна команда из этой четверки.

Стали известны соперники сборной России в стыковых матчах отбора на Чемпионат мира по футболу. Итоги жеребьевки опубликовал официальный аккаунт турнира в твиттере.

Украинским спортсменам, чтобы попасть на мундиаль, придется обыграть шотландцев, а затем команду Австрии или Уэльса. Соперниками Криштиану Роналду и сборной Португалии станет Турция, а затем в случае успеха Италия или Северная Македония.

Таким образом определятся еще три участника Чемпионата мира. Какие команды ими станут, станет известно в марте. Полуфиналы отбора намечены на 24 и 25 марта, финальные игры — на 28 и 29 марта.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 19 декабря 2022 года. Страна разрешит въезд болельщикам, привитым российской вакциной «Спутник V».