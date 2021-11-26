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Блогер Дмитрий Ларин уехал из России из‑за дела Хованского и «социальных проблем»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:10

Блогер Дмитрий Ларин покинул Россию и переехал в Индонезию — он намерен провести как минимум полгода на Бали. Ранее Ларин проживал в Петербурге. Об этом он рассказал в интервью для ютьюб-канала «Люди Pro».

Блогер отметил, что впервые задумался о переезде после того, как его задержала полиция. В июне 2021 года Ларина остановили во дворе его дома и отвезли на допрос в Следственный комитет. Он стал свидетелем по делу Юрия Хованского.

Это дело стало одной из причин, почему Ларин захотел уехать из страны. Это решение, по его словам, было для него «тяжелым и болезненным», так как блогер вырос в России и стал тем, кем он является, именно на родине.

«Это на самом деле процесс не финальный. Есть план на пять лет, там вилка планов, я бы даже сказал. Про остальные нюансы не могу сказать, но ближайшие минимум полгода я буду находиться в Индонезии», — добавил он.

Среди прочих причин переезда Ларин назвал поиск более благоприятного климата, отличного от петербургского. Также блогера тревожат социальные проблемы в России и повышенное влияние правоохранительных органов к людям его профессии.

Юрия Хованского задержали 9 июня в его петербургской квартире. Его обвинили в оправдании терроризма за песню, в которой есть слова «Норд-Ост — это было *** [офигенно], сколько русских детей убили».

Сам блогер говорит, что исполнил эту песню в 2012 году на стриме Андрея Нифедова. По словам знакомого Хованского, блогера Дмитрия Ларина, «на стриме было 30 человек, и те какие‑то фашисты». Он утверждает, что Хованский спел эту песню, «чтобы потроллить их».

Части 2 статьи 205.2 УК, по которой судят блогера, тогда не существовало, она появилась лишь в 2016 году. Следствие настаивает, что Хованский исполнил композицию в 2018-м. Как утверждает Ларин, данные о 2018 годе появились в деле после допроса Андрея Нифедова.

Юрий Хованский уже более пяти месяцев находится в петербургском СИЗО «Кресты», суд неоднократно продлевал ему арест, в последний раз — до 8 января 2022 года. Блогеру грозит до семи лет лишения свободы.

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