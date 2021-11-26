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«Мемини» и «Лиза Алерт» запустили флешмоб-напоминание о деменции и своевременной диагностике

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:29

Социальный проект «Мемини» и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» запустили в инстаграме флешмоб #ДеменцияНеСтарость, чтобы как можно больше людей узнало о первых симптомах деменции и о том, что своевременное лечение на ранних этапах помогает замедлить развитие заболевания.

Организаторы кампании рассказали «Афише Daily», что символом акции станет фонарик — он поможет «подсветить» проблему и показать пути к ее решению. Для участия во флешмобе нужно лишь сфотографироваться с фонариком в руке и выложить в соцсеть фото с хештегом #ДеменцияНеСтарость и памятки (они ниже).

© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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Президент фонда «Альцрус» Александра Щеткина отмечает, что при двух миллионах россиян с деменцией «острота проблемы осознана не в полной мере», а население до сих пор мало знает об этой болезни.

«Многие пожилые люди с деменцией не получают своевременное лечение просто потому, что их близкие считают изменения нормальными для преклонного возраста. Между тем ранняя диагностика и своевременное обращение к специалисту помогают замедлить темпы заболевания с помощью терапии. Это позволяет пожилому человеку дольше жить полноценной жизнью и снимает серьезную нагрузку с его родных и близких», — рассказала руководитель «Мемини» Светлана Вежелис.

По словам руководителя направления психологии «Лизы Алерт» Анны Шипиловой, каждый год к ним поступает более 10 тысяч обращений на поиск пожилых людей. В большинстве случаев причиной таких пропаж становится потеря памяти и дезориентация: человек забывает, как вернуться домой, или не узнает свой дом — так бывает при деменции, но близкие списывают такое поведение на старость.

Узнать больше информации о деменции и найти врача-эксперта по лечению можно на сайте «Мемини».

По данным ВОЗ, во всем мире насчитывается более 55 миллионов пожилых людей с деменцией. Только в четверти стран проводится национальная политика, а специальную помощь получают лишь 3%. С каждым годом проблема только усугубляется — ВОЗ прогнозирует, что к 2030 году общее число случаев деменции вырастет до 78 миллионов, а к 2050 году — до 139 миллионов.

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