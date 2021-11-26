Афганскую женщину с обложки National Geographic эвакуировали в Италию

На сайте премьер-министра Италии отмечается , что Гулу эвакуировали по просьбе некоммерческих организаций и мирового сообщества.

Афганская женщина Шарбат Гула, чья фотография в июне 1985 года появилась на обложке National Geographic , вместе с соотечественниками получила убежище в Италии в рамках программы помощи беженцам. Об этом сообщает Daily Mail.

Знаменитая фотография афганской женщины была сделана военным фотографом Стивом МакКарри в пакистанском лагере беженцев, когда девочке было 12 лет. После публикации снимка на обложке National Geographic Гула стала считаться лицом афганской войны.

Фотограф не знал, как ее зовут, но в 2002 году ему удалось отыскать ее в афганской деревне. Она была замужем и матерью трех девочек. Скульптор-криминалист, аналитик ФБР и изобретатель системы распознавания по радужке глаз подтвердили ее личность.

После этого женщина впервые за долгое время объявилась в Пакистане в 2014 году. Она была вынуждена скрываться от властей из‑за поддельных документов, чтобы продолжить и дальше жить в стране. Однако в 2016 году она была арестована и депортирована обратно в охваченный войной Афганистан.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, они не стали штурмовать город и предложили мирный переход власти. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и бежал из страны. В конце сентября талибы вернулись к практикам публичных казней и отрубанию рук, заявив, что «отрубание рук крайне необходимо для безопасности».

* «Талибан» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.