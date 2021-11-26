Сертификаты переболевших COVID-19 продлят до года

Срок действия сертификата о перенесенном COVID-19 продлят до года с момента выздоровления для всех, кто переболел в течение последних 12 месяцев. На данный момент эта справка с QR-кодом, которую можно получить на портале «Госуслуги», действует полгода.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил РИА «Новости», что сейчас ведомство вносит соответствующие документы об изменении.

В разговоре с ТАСС Мурашко добавил, что повторное заболевание COVID-19 среди тех, кто уже переболел, встречается в 0,74% случаев.

С предложением продлить срок сертификата переболевших выступила вице-премьер Татьяна Голикова 24 ноября. Владимир Путин ее поддержал.