В Центре имени Гамалеи призвали вакцинировать от коронавируса домашних кошек

Вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко призвал россиян к вакцинации от COVID-19 домашних кошек. О том, что хозяева могут заразиться коронавирусом от питомцев, он рассказал радиостанции «Говорит Москва».

«Есть также заражения людей от домашних кошек. Они [кошки] чувствительны и могут быть источниками заражения. Пожалуй, кошки — это единственный объект, которых нужно вакцинировать в условиях городских. Думаю, что кошек нужно вакцинировать или, по крайней мере, следить, если у них симптомы какие‑то появляются», — заявил Бутенко.

Ученый отметил, что не только кошки могут болеть COVID-19, но и собаки, ласки, а также хищные животные — есть информация о том, как они заражались в зоопарках от посетителей. Зафиксированы случаи заражения людей от норок, добавил вирусолог.

В марте Россельхознадзор зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса для животных под названием «Карнивак-Ков». По словам ведомства, после клинических испытаний у привитых животных выработались антитела к COVID-19, а иммунитета к вирусу хватит на полгода и больше.

Вакцинация животных от COVID-19 в российский регионах стартовала в мае. Процедуру проводят в частных и государственных ветклиниках.

Первое заражение коронавирусом домашней кошки от хозяина зафиксировали в марте прошлого года в Бельгии. Незадолго до этого погиб 17-летний шпиц из Гонконга, у которого диагностировали заболевание.