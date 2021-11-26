На Сахалине учительница провела со школьниками игру в «Камень, ножницы, бумагу» на раздевание

В школе Сахалина во время классного часа ученики играли в «Камень, ножницы, бумагу» на раздевание. За ними наблюдала учительница русского языка и литературы, пишет РИА «Сахалин-Курилы».
Все происходящее в классе снималось на камеру. Изначально подростки пересылали ролик друг другу, а затем он появился в соцсетях. Видео стало доступно родителям, и «они были возмущены случившимся», отмечает издание.
После того как видео с урока появились в СМИ, учительница уволилась по собственному желанию. Прокуратура Томаринского района Сахалина намерена провести проверку.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка исполнению законодательства об образовании и основных гарантиях прав ребенка. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в региональной прокуратуре.
Заместитель министра образования Сахалинской области Елена Бабина в комментарии телеканалу «360» рассказала, что инцидент произошел в школе села Пензенское. Сотрудники ведомства начали проверку.