перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Афганскую девочку с обложки National Geographic эвакуировали в Италию 18:11
«Аэрофлот» готовится к введению QR-кодов при посадке на самолет 17:46
Сертификаты переболевших COVID-19 продлят до года 17:13
Ivan Dorn/YouTube
Иван Дорн выпустил клип на песню «Тебе нема сьогодні» 16:59
На Сахалине учительница провела со школьниками игру в «Камень, ножницы, бумагу» на раздевание 16:45
В Центре имени Гамалеи призвали вакцинировать от коронавируса домашних кошек 16:41
В сети появился трейлер спин-оффа мультсериала «Вся правда о медведях» 16:36
Мир обсуждает новый «потенциально более опасный» штамм COVID-19. Вот что ученым о нем известно 15:55
Оперштаб: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 51,8% 15:50
«Он Юн» и «Резина» выпустили ремейк «Космических войск», записанных еще шесть лет назад 15:44
Суд назначил первое заседание по иску Жириновского в отношении «Дождя»* и журналиста Давлетгильдеева 14:55
Держатели карты «Мир» получат скидку на катки ВДНХ и в Парке Горького 14:54
«Сбер» запустил самый популярный эффект в российском тиктоке 14:52
Академики РАН попросили Путина отпустить из СИЗО ректора «Шанинки» Сергея Зуева 14:20
«Обе две» выпустили первый за пять лет полноформатник «Мне это не подходит» 14:14
Niko78 Varentsov/ Сельцо/Холмогорский район/ «ВКонтакте»
В Архангельской области разрушился мост за 20 млн рублей. Он простоял полгода вместо 50 лет 13:26
Минтруд представил новый способ измерения числа бедных в России 12:09
В России выявили 34 690 новых случаев COVID-19 11:22
Во Франции аннулируют сертификаты о вакцинации всем, кто не сделает повторную прививку 11:05
В шахте «Листвяжная» найден выживший. Это один из спасателей 11:00
Отключить рекламу

На Сахалине учительница провела со школьниками игру в «Камень, ножницы, бумагу» на раздевание

Виктория Шанина
Сегодня в 16:45

В школе Сахалина во время классного часа ученики играли в «Камень, ножницы, бумагу» на раздевание. За ними наблюдала учительница русского языка и литературы, пишет РИА «Сахалин-Курилы».

Все происходящее в классе снималось на камеру. Изначально подростки пересылали ролик друг другу, а затем он появился в соцсетях. Видео стало доступно родителям, и «они были возмущены случившимся», отмечает издание.

После того как видео с урока появились в СМИ, учительница уволилась по собственному желанию. Прокуратура Томаринского района Сахалина намерена провести проверку.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка исполнению законодательства об образовании и основных гарантиях прав ребенка. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в региональной прокуратуре.

Заместитель министра образования Сахалинской области Елена Бабина в комментарии телеканалу «360» рассказала, что инцидент произошел в школе села Пензенское. Сотрудники ведомства начали проверку.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мультфильм
Энканто
Девочка без магических способностей живет в семье волшебников
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
детектив
Обитель зла: Раккун-Сити
Главная экранизация видеоигр воскресает с новыми актерами
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции

Другие материалы по темам

Теги
РИА "Сахалин-Курилы"
Генпрокуратура РФ
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить