На Сахалине учительница провела со школьниками игру в «Камень, ножницы, бумагу» на раздевание

В школе Сахалина во время классного часа ученики играли в «Камень, ножницы, бумагу» на раздевание. За ними наблюдала учительница русского языка и литературы, пишет РИА «Сахалин-Курилы».

Все происходящее в классе снималось на камеру. Изначально подростки пересылали ролик друг другу, а затем он появился в соцсетях. Видео стало доступно родителям, и «они были возмущены случившимся», отмечает издание.