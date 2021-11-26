Иван Дорн выпустил клип на песню «Тебе нема сьогодні»

Иван Дорн выпустил песню «Тебе нема сьогодні» и представил клип на нее.

В ролике музыкант снялся со своей женой Анастасией. Они вместе гуляют на природе, читают книги, готовят завтрак, танцуют и очень много дурачатся.

«Когда режиссер Юля рассказала мне свою идею клипа, мы поняли, что такую трогательную и глубокую историю можно показать в кадре по-настоящему только с любимым человеком. Мы с моей женой Настей всегда считали, что личное должно оставаться личным, и не хотели лишнего внимания. Но через 14 совместных лет мы готовы к этому вниманию как две личности со своими индивидуальными мирами», — отметил Дорн.