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Иван Дорн выпустил клип на песню «Тебе нема сьогодні»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:59

Иван Дорн выпустил песню «Тебе нема сьогодні» и представил клип на нее.

В ролике музыкант снялся со своей женой Анастасией. Они вместе гуляют на природе, читают книги, готовят завтрак, танцуют и очень много дурачатся.

«Когда режиссер Юля рассказала мне свою идею клипа, мы поняли, что такую трогательную и глубокую историю можно показать в кадре по-настоящему только с любимым человеком. Мы с моей женой Настей всегда считали, что личное должно оставаться личным, и не хотели лишнего внимания. Но через 14 совместных лет мы готовы к этому вниманию как две личности со своими индивидуальными мирами», — отметил Дорн.

«Тебе нема сьогодні» — это новая версия на песню «Сьогоднi» группы «Океан Ельзи», которой сегодня, 26 ноября, исполнилось 20 лет.

По словам Дорна, при создании песня трансформировалась, как конструктор, и единственной трудностью в работе над ней было найти новую манеру вокала.

«Когда мы сделали тот самый припев, появились мурашки, мы поняли — это оно, хит наших сердец. И теперь я дико горжусь этой песней», — рассказал музыкант.

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