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Оперштаб: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 51,8%

Виктория Шанина
Сегодня в 15:50

В России общий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 51,8%. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

По состоянию на 26 ноября первую дозу прививки получили 69 468 166 человек. Вакцинация полного цикла проведена 60 795 702 раза.

За последние семь дней привились или переболели коронавирусом 1,6% населения страны. Неделей ранее уровень коллективного иммунитета составлял 50,2%.

Согласно показателям тепловой карты на портале «Стопкоронавирус.рф», ситуация по COVID-19 в России за последнюю неделю ухудшилась в 13 регионах. «Для 12 из них это обусловлено показателями по тестированию», — сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

За последние сутки в России выявили 34 690 случаев коронавируса. Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 9 502 879. За сутки умерли 1235 человек, за все время — 270 292. Выздоровели 36 145 пациентов, за весь период — 8 200 971.

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