«Он Юн» и «Резина» выпустили ремейк «Космических войск», записанных еще шесть лет назад

Петербургский хип-хоп-дуэт «Он Юн» перепел трек «Космические войска», вошедший в 2015 году в альбом «Невозможный русский рок», а московская группа «Резина» переписала музыку, добавив в нее мрачный гитарный звук. Послушать его можно здесь.
Релиз приурочен к десятилетию дуэта Вовы Седых и Максима Тесли. Седых сказал Colta.ru, что с «Резиной» «песня получила свое идеальное воплощение — музыкально далекое от оригинала, но вместе с тем гораздо более близкое к тексту».
В сентябре 2020 года группа «Резина» провела на «Афише Daily» премьеру трека «Полнолуние» с Олегом Ягодиным из «Курары» на вокале.
В марте этого года «Резина» объединилась с вокалистом Omy Игорем Волковым (Tresvyatski) для записи совместного сингла «Секрет».