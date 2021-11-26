перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В сети появился трейлер спин-оффа мультсериала «Вся правда о медведях» 16:36
Мир обсуждает новый «потенциально более опасный» штамм COVID-19. Вот что ученым о нем известно 15:55
Оперштаб: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 51,8% 15:50
«Он Юн» и «Резина» выпустили ремейк «Космических войск», записанных еще шесть лет назад 15:44
Суд назначил первое заседание по иску Жириновского в отношении «Дождя»* и журналиста Давлетгильдеева 14:55
Держатели карты «Мир» получат скидку на катки ВДНХ и в Парке Горького 14:54
«Сбер» запустил самый популярный эффект в российском тиктоке 14:52
Академики РАН попросили Путина отпустить из СИЗО ректора «Шанинки» Сергея Зуева 14:20
«Обе две» выпустили первый за пять лет полноформатник «Мне это не подходит» 14:14
Niko78 Varentsov/ Сельцо/Холмогорский район/ «ВКонтакте»
В Архангельской области разрушился мост за 20 млн рублей. Он простоял полгода вместо 50 лет 13:26
Минтруд представил новый способ измерения числа бедных в России 12:09
В России выявили 34 690 новых случаев COVID-19 11:22
Во Франции аннулируют сертификаты о вакцинации всем, кто не сделает повторную прививку 11:05
В шахте «Листвяжная» найден выживший. Это один из спасателей 11:00
Dmitry "dimasterAZ"/Flickr
В Москве возобновится работа уличных фестивалей и катков 10:35
Илья Лагутенко и Даня Милохин выпустили совместный трек «Башня» 9:57
Госдума готова поддержать законопроект о запрете показа фильмов с секс-девиациями 9:36
Gipsy перенес концерт Моргенштерна в Москве на следующий год 9:17
Вышел трейлер мини-сериала «Вокруг света за 80 дней». В главной роли Дэвид Теннант 8:55
madonna/Instagram
Мадонна раскритиковала политику Instagram в отношении снимков обнаженной женской груди 3:50
Отключить рекламу

«Он Юн» и «Резина» выпустили ремейк «Космических войск», записанных еще шесть лет назад

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:44

Петербургский хип-хоп-дуэт «Он Юн» перепел трек «Космические войска», вошедший в 2015 году в альбом «Невозможный русский рок», а московская группа «Резина» переписала музыку, добавив в нее мрачный гитарный звук. Послушать его можно здесь.

Релиз приурочен к десятилетию дуэта Вовы Седых и Максима Тесли. Седых сказал Colta.ru, что с «Резиной» «песня получила свое идеальное воплощение — музыкально далекое от оригинала, но вместе с тем гораздо более близкое к тексту».

В сентябре 2020 года группа «Резина» провела на «Афише Daily» премьеру трека «Полнолуние» с Олегом Ягодиным из «Курары» на вокале.

В марте этого года «Резина» объединилась с вокалистом Omy Игорем Волковым (Tresvyatski) для записи совместного сингла «Секрет».

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мультфильм
Энканто
Девочка без магических способностей живет в семье волшебников
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
детектив
Обитель зла: Раккун-Сити
Главная экранизация видеоигр воскресает с новыми актерами
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции

Другие материалы по темам

Теги
Colta
Афиша Daily
Люди
Олег Ягодин
Игорь Волков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить