«Он Юн» и «Резина» выпустили ремейк «Космических войск», записанных еще шесть лет назад

Петербургский хип-хоп-дуэт «Он Юн» перепел трек «Космические войска», вошедший в 2015 году в альбом «Невозможный русский рок», а московская группа «Резина» переписала музыку, добавив в нее мрачный гитарный звук. Послушать его можно здесь.

Релиз приурочен к десятилетию дуэта Вовы Седых и Максима Тесли. Седых сказал Colta.ru, что с «Резиной» «песня получила свое идеальное воплощение — музыкально далекое от оригинала, но вместе с тем гораздо более близкое к тексту».