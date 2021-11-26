В сети появился трейлер спин-оффа мультсериала «Вся правда о медведях»

Cartoon Network показал первый трейлер спин-оффа мультсериала «Вся правда о медведях» под названием «We Baby Bears» («Мы медвежата»).
В ролике медвежат Гризли, Панду и Белого выкидывают из дома, и тогда они загадывают желание во время падения звезды о том, чтобы найти в этом мире свое место. Она делает их коробку волшебной, которая теперь способна отправлять медвежат в новые миры.
Так они попадают в пещеру, полную светящихся грибов, деревню вегетарианцев и многие другие места. Везде малыши пытаются подружиться с местными жителями, но в итоге создают вокруг себя хаос.
Оригинальный мультсериал выходил с 2015 по 2019 год, а в 2020 году вышел завершающий эту историю полнометражный мультфильм.
В качестве шоураннера «We Baby Bears» выступил Мэнни Эрнандес («Снегопад»), а исполнительного продюсера — Дэниэл Чонг («Вся правда о медведях»).
Точной даты релиза мультсериала пока нет. Однако известно, что премьера состоится в 2022 году.