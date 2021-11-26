В сети появился трейлер спин-оффа мультсериала «Вся правда о медведях»

Cartoon Network показал первый трейлер спин-оффа мультсериала «Вся правда о медведях» под названием «We Baby Bears» («Мы медвежата»).

В ролике медвежат Гризли, Панду и Белого выкидывают из дома, и тогда они загадывают желание во время падения звезды о том, чтобы найти в этом мире свое место. Она делает их коробку волшебной, которая теперь способна отправлять медвежат в новые миры.

Так они попадают в пещеру, полную светящихся грибов, деревню вегетарианцев и многие другие места. Везде малыши пытаются подружиться с местными жителями, но в итоге создают вокруг себя хаос.