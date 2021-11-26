«Обе две» выпустили первый за пять лет полноформатник «Мне это не подходит»

На пластинку попало 10 треков, в том числе «Хрусталь», «Конфетти» и «Снег». Как отмечает сама группа, это кинематографичные и концептуальные истории в стиле «мрачный литературный поп», в которых каждый получит возможность увидеть себя, столкнуться со своими внутренними демонами и иллюзиями.

Российская музыкальная группа «Обе две» представила новый полноформатный альбом «Мне это не подходит» — первый за пять лет. Послушать его можно на всех популярных цифровых площадках.

«Я не знаю, как вы справляетесь со своими демонами. Как их сбываете? В церковь ходите? Невозможно же настоящие имена и истории озвучить адресатам, потому что им потом с этим как‑то жить. Песня — идеальный способ. Я творческий человечек», — сказала основательница коллектива Катя Павлова.

В «Нет ничего хорошего» лирический герой противостоит различным угрозам, а в конце осознает, что сам был их источником. В «Конфетти» он убегает от громкой и преследующей его вечеринки, а в «Хрустале» — пронзительно откровенно произносит любовнику: «Танцуй, нам эта смерть к лицу, так медленно — не спугнуть бы».

Над новым альбомом Павлова работала вместе с продюсером и композитором Дмитрием Емельяновым. Он сказал: «Наверное, [это] одна из самых минималистичных и осознанных моих работ. Каждый звук и каждая партия в аранжировке создавались вокруг Катиных текстов. При этом неожиданно пригодился мой опыт работы в киномузыке — внедрение струнных и различных синематик-текстур дали глубину, которой, кажется, никогда не было в треках „Обе две“».

В Москве, Екатеринбурге и Петербурге группа проведет концертные презентации альбома — 2, 11 и 19 декабря соответственно.