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«Сбер» запустил самый популярный эффект в российском тиктоке

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:52

К юбилею банка «Сбер» запустил челлендж #СберТанцы в тиктоке — за шесть дней ролики с этим хештегом набрали почти 4 млрд просмотров, а проект с эффектом стал самым популярным в российском сегменте соцсети. Об этом «Афише Daily» рассказали в компании.

Челлендж запустился под слоганом «Танцуй со звездами, где бы ты ни был!». Пользователям предлагают станцевать с цифровыми аватарами Филиппа Киркорова, Веры Брежневой, Клавы Коки, Вани Дмитриенко и Анет Сай.

@katushaadushkina #спонсируется Танцуй! Участвуй в челлендже #СберТанцы ♬ СберТанцы - Филипп Киркоров

С эффектом записали почти 60 тыс. видео, а самый популярный набрал почти 30 млн просмотров. Чаще всего для совместного танца выбирают Киркорова, который перепевает свой хит «Зайка моя».

@anyaischuk #спонсируется Танцуй! Участвуй в челлендже #СберТанцы 🥳 @sber_ru ♬ СберТанцы - Филипп Киркоров

Среди участников разыгрывались iPhone 13, ТВ-приставки SberBox Top, смарт-дисплеи SberPortal, а также специальный приз: публикации в аккаунтах звезд танцевальных дуэтов с победителями. Итоги конкурса подведут до конца этого года.

Чтобы принять участие в челлендже, нужно записать видео с одним из аватаров, добавить хештег #СберТанцы и отметить аккаунт «Сбера».

Это первый в России проект, съемки которого проходили в Volumetric-студии, разработанной Sber AR/VR Lab. Проект был реализован при участии компании «СберМаркетинг».

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