«Сбер» запустил самый популярный эффект в российском тиктоке

К юбилею банка «Сбер» запустил челлендж #СберТанцы в тиктоке — за шесть дней ролики с этим хештегом набрали почти 4 млрд просмотров, а проект с эффектом стал самым популярным в российском сегменте соцсети. Об этом «Афише Daily» рассказали в компании.

Челлендж запустился под слоганом «Танцуй со звездами, где бы ты ни был!». Пользователям предлагают станцевать с цифровыми аватарами Филиппа Киркорова, Веры Брежневой, Клавы Коки, Вани Дмитриенко и Анет Сай.