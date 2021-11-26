Держатели карты «Мир» получат скидку на катки ВДНХ и в Парке Горького

Вечером 26 ноября в столице на ВДНХ и в Парке Горького откроются катки. Партнером обоих проектов выступит платежная система «Мир», рассказали «Афише Daily» в пресс-службе компании.

В этом сезоне «Мир» впервые выступает партнером катка в Парке Горького и подготовил для держателей карт скидку 20% при оплате билетов на «Зеркальный». Для на катке ВДНХ по национальным картам традиционно будет действовать такая же скидка.

Площадь ледового покрытия на ВДНХ превышает 20 тыс. квадратных метров, а вместе с инфраструктурой каток занимает 53 тыс. квадратов. Это самый большой каток в Москве. В будни он работает с 11.00 до 23.00, в выходные — с 10.00 до 23.00. Технический перерыв — с 15.00 до 17.00.

Для посетителей оборудованы раздевалки, два пункта заточки коньков, медпункт, девять точек с уличной едой и ресторан. Коньки можно взять напрокат — для этого открыты три основных павильона проката.

На катке также работает павильон проката «Мир», а на площадке возле него установлен арт-объект в виде фирменных лепестков платежной системы, где можно сделать красивые фото или просто отдохнуть после катания.

В Парке Горького работает пять павильонов, оформленных в ретростиле. Кроме того, для посетителей предусмотрена отдельная хоккейная площадка и детский каток площадью 930 квадратных метров.

Каток откроется вечером 26 ноября. Кататься, как и раньше, можно будет по сеансам. Первый продлится с 10:00 до 12:00, второй — с 13:00 до 15:00, третий — с 17:00 до 20:00 и четвертый — с 21:00 по 23:00. Каток «Зеркальный» будет работать ежедневно, кроме понедельника.