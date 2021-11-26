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Минтруд представил новый способ измерения числа бедных в России

Виктория Шанина
Сегодня в 12:09

Министерство труда России предложило ввести комбинированную модель оценки уровня бедности в стране. Соответствующий проект постановления правительства рассмотрят 26 ноября на заседании трехсторонней комиссии, пишет «Коммерсант».

В качестве границы бедности планируется использовать значение прожиточного минимума за четвертый квартал 2020 года — 11 300 рублей. «Границей бедности» станет показатель, дополняющий прожиточный минимум, он будет учитывать уровень общей инфляции.

Росстат ежеквартально будет рассчитывать границу бедности «с учетом цепного индекса потребительских цен за соответствующий квартал», отмечает «Коммерсант». Ранее учитывалось изменение узкого минимального набора потребления.

В пресс-службе Минтруда отметили, что граница бедности будет использоваться для статистики. Все меры поддержки по-прежнему будут назначаться с учетом прожиточного минимума.

По данным Росстата, в первом полугодии 2021 года в России насчитывалось 19,1 млн человек с доходами ниже прожиточного минимума. Уровень бедности составил 13,1%.

В июле 2019 года ведомство сообщило, что в России людей, живущих за чертой бедности, стало на 500 тыс. человек больше по сравнению с первым кварталом 2018-го. В первые три месяца 2019 года за чертой бедности находились 20,9 млн человек, или 14,3% населения.

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