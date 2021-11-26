В России выявили 34 690 новых случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 34 690 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 894 больше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве увеличился с 3349 до 3929. Следом по этому показателю идут Подмосковье, Петербург, Самарская область, Краснодарский край, Воронежская, Нижегородская и Свердловская области.