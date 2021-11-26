В России выявили 34 690 новых случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 34 690 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 894 больше, чем вчера.
Суточный прирост в Москве увеличился с 3349 до 3929. Следом по этому показателю идут Подмосковье, Петербург, Самарская область, Краснодарский край, Воронежская, Нижегородская и Свердловская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 9 502 879. За сутки умерли 1235 человек, за все время — 270 292. Выздоровели 36 145 пациентов, за весь период — 8 200 971.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 258,8 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (47,7 млн), на втором — Индия (34,5 млн), на третьем — Бразилия (22 млн), на четвертом — Великобритания (9,9 млн).