В шахте «Листвяжная» найден выживший. Это один из спасателей

На угольной шахте «Листвяжная» в Кузбассе нашли одного выжившего. Его везут в больницу, сообщает «Интерфакс».

По данным Life, им оказался один из пропавших спасателей — 51-летний помощник командира взвода Александр Заковряшин.

Мужчина находится в сознании в состоянии средней тяжести — отравление угарным газом и переохлаждение.

Несколько часов назад родственники уже успели с ним проститься.

25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел пожар, которому предшествовал взрыв, прогремевший в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В момент инцидента в шахте находились 285 работников, из них эвакуированы 236.

Ранее ТАСС сообщал, что, по предварительным данным, погибли 52 человека, в том числе шесть спасателей. Собеседник агентства заявлял, что никто из тех, кто оставался в шахте, не выжил.

Замгенпрокурора Дмитрий Демешин заявил, что на объекте из‑за искры взорвался метан. В рамках расследования задержали директора шахты, его первого заместителя и начальника участка за нарушение требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Возбуждены два уголовных дела: по части второй статьи 217 УК РФ о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, а также по части третьей статьи 293 УК РФ о халатности в отношении двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора.