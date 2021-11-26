В Москве возобновится работа уличных фестивалей и катков

Этой зимой в Москве возобновится работа уличных фестивалей, новогодних ярмарок и катков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэра Сергея Собянина.

«Мы уже приняли решение: все фестивали будем проводить. Проводить в режиме торговли, инсталляций. Мастер-классы, работу в помещениях, концерты будем проводить, только если будет позволять ситуация. Но в целом, все равно будем фестивали проводить», — сказал мэр.

Собянин рассказал, что столицу уже начали украшать к праздникам, а также отметил, что в ближайшее время в городе откроются катки и новогодняя торговля.

«„Путешествие в Рождество“ будет обязательно. Все будет работать. И я думаю, что и все остальные фестивали в таком же режиме как минимум будем продолжать», — уточнил он.

По словам Собянина, полноценное возвращение фестивалей в столицу стоит ожидать только после окончания пандемии.