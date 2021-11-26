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В Архангельской области разрушился мост за 20 млн рублей. Он простоял полгода вместо 50 лет

Виктория Шанина
Сегодня в 13:26

В Архангельской области разрушился новый понтонный мост через реку Емцу. Региональное Министерство транспорта проводит проверку по факту инцидента, сообщает местное издание 29.ru. Собственную проверку также организовал СК по региону.

По словам очевидцев, мост был разрушен 23 ноября. Его снесло льдом, который всегда в это время года образуется на реке.

В результате 209 человек оказалось изолированными. В их числе жители деревень Мякурье, Пешемское, Рипалово, Усть-Мехреньга и Погост.

Руководство района рассказало изданию, что доступ к продуктам питания у местных жителей есть, а на работу им ехать не нужно, так как «все это пенсионеры».

Как отмечает пресс-служба Минтранса, на место происшествия должны прибыть сотрудники администрации района и специалисты подрядчика, которые определят сроки ремонта моста. Около разрушенного моста сделают зимник.

Мост установила компания «Химпроминжиниринг» (дочернее предприятие «Росатома») в июне 2021 года. Строительство обошлось в 20 млн рублей, подрядчик утверждал, что мост прослужит более 50 лет. Компания отмечатал, что конструкция «проявляет стойкость к агрессивным средам» — выдерживает огонь и температуры от минус 60 градусов до плюс 70 градусов по Цельсию.

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