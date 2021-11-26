Илья Лагутенко и Даня Милохин выпустили совместный трек «Башня»

Фронтмен группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко выпустил трек «Башня», записанный совместно с тиктокером и музыкантом Даней Милохиным. Послушать его можно на всех цифровых площадках.
Мнения пользователей в соцсетях разделились. Одни отметили, что это интересный эксперимент для Лагутенко, и может стать полезным для расширения аудитории музыканта. Другим песня не понравилась, а идея записать фит с Милохиным показалась странной.
22 ноября Илья Лагутенко показал отрывок песни в своем тиктоке – в нем музыканты поют припев «Башни». Полная версия трека впервые появилась на шоу «Ледниковый период», под нее выступали Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева.
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