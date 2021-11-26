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Илья Лагутенко и Даня Милохин выпустили совместный трек «Башня»

Виктория Шанина
Сегодня в 9:57

Фронтмен группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко выпустил трек «Башня», записанный совместно с тиктокером и музыкантом Даней Милохиным. Послушать его можно на всех цифровых площадках.

Мнения пользователей в соцсетях разделились. Одни отметили, что это интересный эксперимент для Лагутенко, и может стать полезным для расширения аудитории музыканта. Другим песня не понравилась, а идея записать фит с Милохиным показалась странной.

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22 ноября Илья Лагутенко показал отрывок песни в своем тиктоке – в нем музыканты поют припев «Башни». Полная версия трека впервые появилась на шоу «Ледниковый период», под нее выступали Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева.

Ранее неожиданным дуэтом удивили поклонников Лолита и Коста Лакоста. Трек «По-другому» посвящен тяжелому разрыву. А драматичность истории дополняется стильным черно-белым клипом, вдохновленным классикой европейского кинематографа.

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