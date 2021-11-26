Госдума готова поддержать законопроект о запрете показа фильмов с секс-девиациями

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей готов поддержать законопроект о запрете онлайн-кинотеатрам показывать контент с нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на главу комитета Нину Останину.

«В данном случае, когда предполагается транслировать однополые сексуальные связи, я буду поддерживать такое предложение [по запрету их показа]. Судя по тому, что происходит сейчас в социальных сетях и в репертуаре наших театров, я думаю, что вопрос назрел, и комитет поддержит это предложение», — заявила она.

По словам Останиной, она планирует поддержать запрет показа такого контента не только детям, но и для всех пользователей интернета. Однако пока законопроект не поступил на согласование в комитет.

8 ноября Роскомнадзор выступил с предложением о запрете показа контента с сексуальными девиациями. К ним относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм, причиняющие вред здоровью.

Изменения предлагали внести в статьи 10.5 и 10.6 закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации», а также в статью закона о СМИ о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации. Правки будут запрещать распространять материалы, «пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации».

За подобные нарушения планируют установить санкции по аналогии со статьей 6.21 КоАП о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних — штраф на сумму до миллиона рублей или приостановка деятельности до 90 суток.