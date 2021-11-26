В сети появился трейлер мини-сериала «Вокруг света за 80 дней», снятый по одноименному роману Жюля Верна. Премьера шоу состоится состоится 2 января 2022 года на телеканале PBS.
В ролике показали искателя приключений Филеаса Фогга и его спутницу — журналистку Эбигейл Фикс Фортескью. Она присоединилась к нему, чтобы осветить его кругосветное путешествие. Теперь им предстоит посетить множество мест и совместно пройти через трудности на своем пути, начиная от мухи в глазу и заканчивая стрельбой.
В сериале снялись Дэвид Теннант («Доктор Кто», «Джессика Джонс»), Ибрагим Кома («Пока я могу идти», «Чрезвычайное положение») и Леони Бенеш («Корона», «Уроки фарси»).
Сценарий написали Эшли Фэроу («Жизнь на Марсе») и Калеб Рэнсон («Чисто английские убийства»). Поставили экранизацию Стив Бэррон («Дарреллы»), Брайан Келли («Аббатство Даунтон») и Чарлз Бисон («Менталист»).