В сети появился трейлер мини-сериала «Вокруг света за 80 дней», снятый по одноименному роману Жюля Верна. Премьера шоу состоится состоится 2 января 2022 года на телеканале PBS.

В ролике показали искателя приключений Филеаса Фогга и его спутницу — журналистку Эбигейл Фикс Фортескью. Она присоединилась к нему, чтобы осветить его кругосветное путешествие. Теперь им предстоит посетить множество мест и совместно пройти через трудности на своем пути, начиная от мухи в глазу и заканчивая стрельбой.