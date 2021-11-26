Мадонна раскритиковала политику Instagram в отношении снимков обнаженной женской груди

Американская певица Мадонна раскритиковала политику социальной сети Instagram, запрещающую публиковать на платформе фотографии обнаженных женских сосков. Соответствующий пост артистка опубликовала на своей странице.
Мадонна заявила, что вынуждена повторно размещать свои снимки из‑за того, что Instagram удалил их «без предупреждения или уведомления» из‑за демонстрации груди. По словам певицы, на фото «была обнажена небольшая часть» ее соска.
«Меня до сих пор поражает, что мы живем в культуре, которая позволяет показывать каждый дюйм женского тела за исключением соска. Как будто это единственная часть женской анатомии, которая может быть сексуализирована. Сосок, которым кормят ребенка!» — написала Мадонна.
Артистку возмутило, что снимки мужских сосков при этом не считаются эротическими. Также Instagram позволяет демонстрировать на фотографии ягодицы, в том числе и женские — такие изображения «никогда не подвергаются цензуре», напомнила певица.
«Благодарю за то, что мне удалось сохранить свое здравомыслие в течение четырех десятилетий цензуры… сексизма… эйджизма и мизогинии. Это идеально совпало с ложью, в которую нас учили верить, о паломниках, мирно разделивших с коренными американцами хлеб после высадки на Плимутском камне. Боже, благослови Америку», — добавила Мадонна.