Мадонна раскритиковала политику Instagram в отношении снимков обнаженной женской груди

Американская певица Мадонна раскритиковала политику социальной сети Instagram, запрещающую публиковать на платформе фотографии обнаженных женских сосков. Соответствующий пост артистка опубликовала на своей странице.

Мадонна заявила, что вынуждена повторно размещать свои снимки из‑за того, что Instagram удалил их «без предупреждения или уведомления» из‑за демонстрации груди. По словам певицы, на фото «была обнажена небольшая часть» ее соска.

«Меня до сих пор поражает, что мы живем в культуре, которая позволяет показывать каждый дюйм женского тела за исключением соска. Как будто это единственная часть женской анатомии, которая может быть сексуализирована. Сосок, которым кормят ребенка!» — написала Мадонна.