Бритни Спирс анонсировала собственный фильм. Он будет называться «Кумир»

Американская певица Бритни Спирс рассказала, что сняла фильм под названием «Кумир». Об этом она заявила на своей странице в инстаграме. По словам артистки, съемки уже завершены.
Она отметила, что в будущей ленте «гарантированно будут хиты и множество ярких картинок». О каком именно фильме — короткометражном или полнометражном, игровом или документальном — идет речь, Бритни не уточнила.
Новость артистка проиллюстрировала фотографией кота Степана из популярных мемов. На снимке тот сидит, судя по всему, рядом с бокалом вина. «Если я пропадаю время от времени, вы можете найти меня где‑то возле этого кота», — пошутила певица.
Спирс выразила надежду, что ее поклонники весело проводят время, и призналась, что сама делает именно это. Фанаты певицы предположили, что «Кумир», о котором говорит Бритни, — это тот же проект, над которым работает The Weeknd.
Однако, по данным TMZ, это не так. Издание утверждает, что даже команда Спирс не понимает, о какой картине рассказала певица.
Ранее стало известно, что The Weeknd разрабатывает сериал «Кумир» (или в другом переводе — «Идол») вместе с автором «Эйфории» Сэмом Левинсоном. Шоу планируется выпустить на HBO.