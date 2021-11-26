Бритни Спирс анонсировала собственный фильм. Он будет называться «Кумир»

Американская певица Бритни Спирс рассказала, что сняла фильм под названием «Кумир». Об этом она заявила на своей странице в инстаграме. По словам артистки, съемки уже завершены.

Она отметила, что в будущей ленте «гарантированно будут хиты и множество ярких картинок». О каком именно фильме — короткометражном или полнометражном, игровом или документальном — идет речь, Бритни не уточнила.

Новость артистка проиллюстрировала фотографией кота Степана из популярных мемов. На снимке тот сидит, судя по всему, рядом с бокалом вина. «Если я пропадаю время от времени, вы можете найти меня где‑то возле этого кота», — пошутила певица.