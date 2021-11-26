В Японии выпустили вертикальный монитор для просмотра ленты в соцсетях

Японская компания Elsonic выпустила вертикальный монитор — он придуман специально для удобства пользователей соцсетей. При желании его можно развернуть и использовать в горизонтальном положении. Об этом сообщил Rusbase.
Модель EK-MD088, по мнению ее создателей, идеально приспособлена для интернет-серфинга, просмотра ленты новостей в соцсетях и пользования браузерными играми. Для каждого из этих действий существует специальный режим.
Монитор имеет высоту 24,8 см и весит 198 граммов. Соотношение его сторон составляет 7:32. EK-MD088 располагается на складной подставке, угол наклона которой можно отрегулировать. Девайс оснащен портом USB-C для подзарядки и кабелем miniHDMI для передачи видеосигнала.
Разработку предполагают выпустить в продажу в феврале 2022 года. По информации издания, она будет стоит 130 долларов, или порядка 9750 рублей.