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Новые кинопроекты по «Могучим рейнджерам» выйдут на Netflix

Юлия Онодэра
Вчера в 23:46

Новые сериальные и кинопроекты по мотивам франшизы «Могучие рейнджеры» будут выходить на стриминговом сервисе Netflix. Их разработает компания Entertainment One. Об этом сообщил Deadline.

Созданием шоу и фильмов будет руководить Джонатан Энтвистл, шоураннер сериалов «Мне это не нравится» и «Конец ***го мира». Режиссером первой картины выступит Патрик Берли, работавший над сценариями «Вечных» и «Кролика Питера 2».

По информации издания, новая лента расскажет о путешествиях во времени, которые придется совершать героям. Предположительно рейнджеры отправятся в 1990-е годы, а затем попытаются вернуться в современность.

«У Джонатана невероятное творческое видение этой культовой и чрезвычайно успешной франшизы, и он является подходящим архитектором, который вместе с нами переосмыслит мир телевидения и кино», — сказал президент Entertainment One Film Ник Мейер.

Проекты будут развиваться в сотрудничестве с Hasbro. Компания также разрабатывает кинопроекты по настольным играм «Монополия», «Подземелья и драконы», «Риск» и «Magic: The Gathering».

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