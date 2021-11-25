Ректора «Шанинки» обвинили в мошенничестве с трудоустройством

Ректора «Шанинки» Сергея Зуева обвинили в мошенничестве с трудоустройством. По версии следствия, он фиктивно нанимал сотрудников с целью хищения денег вуза. Об этом сообщил сайт МВД.

Зуева могут признать виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. За это преступление ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Следствие предполагает, что Зуев вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгением Заком.

«Используя свое служебное положение, фигуранты заключили подложные трудовые договоры между РАНХиГС и двенадцатью сотрудниками Минпросвещения России с целью их фиктивного трудоустройства по совместительству», — сказали в МВД.

Предположительно нанятые сотрудники не выполняли никакую работу, но получали зарплату. На их счета были переведены порядка 20 млн рублей, считают в правоохранительных органах. Этот эпизод мошенничества выделен в отдельное уголовное производство.

Ранее исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова дала показания на всех фигурантов изначального уголовного дела, в том числе и на Зуева. Сама она также полностью признала свою вину.

Крючкова проходит фигурантом по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой и о хищении более 21 млн рублей Фонда новых форм развития образования, в котором подозревают Зуева. 9 ноября его перевели в СИЗО.

Ракову обвиняют в краже бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года». По версии следствия, ущерб составил 50 млн рублей. Московская школа социальных и экономических наук в деле фигурирует в качестве подрядчика.