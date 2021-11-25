СМИ: суд в Москве признал запрещенным контент четырех автоблогеров. Их аккаунты могут заблокировать

Таганский суд в Москве по требованию столичной прокуратуры признал контент четырех популярных автоблогеров запрещенным в России. В их роликах увидели уличные гонки, езду без номеров и советы для подписчиков, как бороться со штрафами и камерами. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Нарушения усмотрели у Алана Енилеева (2,1 млн подписчиков), Кирилла и Богдана «Feromon666» (460 тыс.) и «Тот Самый Gosha» (55 тыс.). Baza полагает, что с вступлением в силу судебного постановления их аккаунты в инстаграме могут заблокировать.

TJ отмечает, что «Тот Самый Gosha» назвал обвинения «обманом» и заявил, что на его страничке «нет ни одного видео с рекламой борьбы со штрафами», а номера он снимает, чтобы «их никто не знал».

Енилеев — самый известный автоблогер из всей четверки. В 2014 году во время открытия Олимпийских игр в Сочи он стал одним из восьми человек, которые вынесли Олимпийский флаг на стадион. Ранее блогер был больше известен как киберспортсмен, выигравший в 2006 году для России первое золото в киберспортивном чемпионате мира.