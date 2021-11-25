Лорд убивает короля в новом трейлере «Макбета», который снял Джоэл Коэн

В ролике показывают, как лорд Макбет в исполнении Дензела Вашингтона убивает шотландского короля Дункана, сыгранного Бренданом Глисоном. Эта смерть запустит ход истории, в конце которой убийца добьется своего и поплатится жизнью. Судя по всему, реплики персонажей будут в стихотворной форме.

A24 выпустила второй трейлер черно-белой драмы «Макбет», снятый по одноименной пьесе Уильяма Шекспира . Форматы первого и второго видео идентичны — оба не больше минуты и отбивают один и тот же ритм.

Шекспир написал трагедию «Макбет» в 1606 году, взяв за основу реальную жизнь короля Шотландии. Часто пьеса представляется архетипичной историей о том, как опасны могут быть чрезмерная жажда власти и измены друзьям.

Режиссером ленты стал Джоэл Коэн — четырехкратный победитель премии «Оскар». Это его первый фильм, снятый без брата Итана.

Помимо Вашингтона и Глисона, в картине появятся оскароносная Фрэнсис МакДорманд, Брайан Томпсон, Ральф Айнесон, Кори Хокинс, Алекс Хасселл и другие. Оператором выступил Брюно Дельбоннель, саундтрек написал Картер Беруэлл.

«Макбет» выйдет в ограниченный прокат 25 декабря, а 14 января появится в онлайн-кинотеатре Apple TV+.