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Рашкин без неприкосновенности, коллекция NFT от «Руки вверх!» и другие новости дня
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В Германии власть переходит к новому правительству. Вот его планы — на экологию, аборты и иммиграцию 17:55
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Дайджест

Рашкин без неприкосновенности, коллекция NFT от «Руки вверх!» и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:06

На угольной шахте в Кузбассе произошел взрыв, который привел к задымлению. По последним данным, 11 человек погибли, около 40 горняков попали в больницы, некоторые — в реанимацию. Еще 35 шахтеров остаются под землей.

Депутата от КПРФ Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. Госдума разрешила завести на него уголовное дело за охоту на лося без лицензии.

Владимир Путин уволил директора ФСИН Александра Калашникова. Причины увольнения не уточнили, но источники предполагают, что оно связано с пытками в колониях. На его пост назначен бывший замруководителя МВД Аркадий Гостев.

Исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова заключила сделку со следствием и дала показания на всех фигурантов дела о мошенничестве, в том числе и на ректора вуза Сергея Зуева. Она также признала вину, рассказали источники «Интерфакса».

Верховный суд России отложил рассмотрение иска Генпрокуратуры с требованием ликвидировать организацию «Международный мемориал» (признан НКО-иноагентом). Заседание продолжится 14 декабря.

Власти Татарстана решили смягчить ограничения для проезда в общественном транспорте. С завтрашнего дня на рейсы будут пускать не только пассажиров с QR-кодами, но и с медотводом или первым компонентом вакцины против коронавируса.

Вячеслав Володин поделился в своем телеграм-канале рассуждениями на тему QR-кодов и открыл комментарии, предложив пользователям поделиться мнениями. Под постом набралось уже 400 тыс. сообщений, многие пишут: «Я против QR-кодов».

Ресторан Моргенштерна Kaif временно закрыли после внеплановой проверки. Оказалось, что в заведении нет лицензии на продажу алкоголя, а в баре торгуют нелегальной алкогольной продукцией.

Уполномоченная по защите семьи Ольга Баранец пожаловалась на Netflix. Теперь МВД будет проверять сервис на пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Платформу подозревают в демонстрации кино о геях и трансгендерах с маркировкой 16+.

Государственный балет Берлина не покажет в декабре «Щелкунчика» в постановке Василия Медведева и Юрия Бурлака. Спектакль временно убрали из репертуара из‑за сцен, воплощающих культурные стереотипы.

В этом году группе «Руки вверх!» исполнилось 25 лет, и в честь этого музыканты выпустили коллекцию NFT. В меню: киоск продажи кассет и компакт-дисков, винтажная автомобильная магнитола, три фигурки Сергея Жукова и другие токены.

Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в «Гарри Поттере», приедет в Москву на фестиваль Bubble Comics Con. Актер встретится с фанатами, ответит на их вопросы и проведет с ними фотосессию.

9 декабря в России стартует повторный прокат первой «Матрицы». Фильм впервые покажут в формате IMAX.

В сети опубликовали трейлер мультфильма «Зверопой-2». Продолжение анимационной картины про поющих животных снял Гарт Дженнингс. Лента выйдет в прокат 22 декабря.

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