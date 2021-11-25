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В Петербурге ковидные ограничения продлят до 31 января. QR-коды начнут требовать с 27 декабря

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:28

В Петербурге коронавирусные ограничения продлят до 31 января. Об этом сообщил официальный сайт администрации города.

При этом QR-коды запрашивать в ресторанах, гостиницах, торговых центрах и других объектах розничной торговли начнут не с 1 декабря, а с 27 декабря. Вместо QR-кода можно будет показать справку о медотводе от вакцинации.

Для заселения в гостиницы также понадобится документ о завершенной вакцинации, недавно перенесенной болезни или отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение последних трех суток. Питаться гости отелей смогут в расположенных в них ресторанах.

Ранее власти города сообщали, что ковидные ограничения сохранят до тех пор, пока не будет привито 80% подлежащего вакцинации населения. На прошлой неделе в Петербурге отметили рекордные показатели вакцинации.

19 ноября стало известно, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 50,2%. Вакцинация первым компонентом прививки от коронавируса проведена более 66 млн раз, полная вакцинация — более 58 млн.

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