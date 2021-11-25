Apple начала предупреждать активистов о возможном взломе и слежке. Что об этом известно?

Компания Apple начала предупреждать пользователей по всему миру, что их смартфоны могли подвергнуться взлому со стороны хакеров, связанных с государственными структурами. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, Праджак Конгкирати, политолог из Университета Таммасат в Бангкоке, получил два электронных письма от Apple, в которых компания предупреждала, что его айфон и аккаунт облачного хранилища iCloud могли быть взломаны. Также ему пришло уведомление об угрозе взлома аккаунта Apple.
Кроме него о подобных письмах рассказали участники сети международной юридической помощи iLaw Сарини Ачананунтакул и Йингчип Атчанонт, а также неназванные музыкант, политический активист и политик. Все они критически настроены к текущему тайскому правительству, сообщает агентство.
По данным Reuters, содержание сообщения следующее: «Если ваше устройство было скомпрометировано взломщиком, который связан с государственными структурами, то они могут получить доступ к данным, камере и микрофону».
Издание TechCrunch опубликовало изображение, которое может быть скриншотом письма Apple о предполагаемом взломе. В нем есть и цитата, которую привело Reuters.
О получении подобных сообщений позднее рассказали политические активисты из Ганы, оппозиционный политик из Уганды, а также более десятка журналистов из Сальвадора. Reuters не называет их имен, но заявляет, что они рассказали о случившемся в соцсетях, — агентство заявило, что ознакомилось с записями. The Wall Street Journal уточняет, что журналисты работают в сальвадорской газете El Faro, критически настроенной к действующему правительству.
В середине сентября Apple устранила уязвимость, позволявшую шпионской программе Pegasus взламывать айфоны, а 23 ноября подала в суд на ее разработчика — израильскую компанию NSO Group. По данным СМИ, власти разных стран с помощью этого софта следили за политиками, правозащитниками и журналистами.
Говоря о случаях взлома в Таиланде, Reuters сообщает, что в 2018 году в стране фиксировалось использование Pegasus. Однако из содержания сообщений Apple неясно, использовалась ли программа при предполагаемых попытках доступа к данным тайских активистов, пишет агентство. TechCrunch напрямую связывает иск к NSO и письма о возможной слежке.
Газета Le Monde сообщала, что в базе Pegasus мог оказаться, в частности, номер президента Франции Эмманюэля Макрона. Также слежка могла вестись за бывшим премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом, королем Марокко Мухаммедом VI и основателем соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павлом Дуровым.