Apple начала предупреждать активистов о возможном взломе и слежке. Что об этом известно?

Компания Apple начала предупреждать пользователей по всему миру, что их смартфоны могли подвергнуться взлому со стороны хакеров, связанных с государственными структурами. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Праджак Конгкирати, политолог из Университета Таммасат в Бангкоке, получил два электронных письма от Apple, в которых компания предупреждала, что его айфон и аккаунт облачного хранилища iCloud могли быть взломаны. Также ему пришло уведомление об угрозе взлома аккаунта Apple.

Кроме него о подобных письмах рассказали участники сети международной юридической помощи iLaw Сарини Ачананунтакул и Йингчип Атчанонт, а также неназванные музыкант, политический активист и политик. Все они критически настроены к текущему тайскому правительству, сообщает агентство.

По данным Reuters, содержание сообщения следующее: «Если ваше устройство было скомпрометировано взломщиком, который связан с государственными структурами, то они могут получить доступ к данным, камере и микрофону».

Издание TechCrunch опубликовало изображение, которое может быть скриншотом письма Apple о предполагаемом взломе. В нем есть и цитата, которую привело Reuters.