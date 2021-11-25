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В Москве троим блогерам дали по 3,5 года колонии за пранк с угоном такси

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:22

Пресненский районный суд Москвы приговорил трех блогеров на три года и шесть месяцев колонии общего режима по обвинению в угоне автомобиля, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

Реальные сроки получили 24-летний Рамир Хасанов, 29-летний Айдын Тусупов и 31-летний Ерсин Думшебай. По версии следствия, в марте мужчины заказали такси премиум-класса к торговому центру в Москва-Сити. Двое сели в салон и попросили водителя помочь третьему пассажиру положить пакеты в багажник.

Когда таксист подошел к багажнику, один из блогеров пересел за руль и угнал автомобиль, а третий остался снимать реакцию водителя. Через несколько минут они вернули машину и объяснили ему, что это был розыгрыш.

В тот же день Хасанов, Тусупов и Думшебай были задержаны. На троицу возбудили уголовное дело по статье об угоне, совершенном группой лиц по предварительному сговору. За это им грозило до семи лет лишения свободы.

В августе к двум годам и четырем месяцам лишения свободы приговорили Кароматулло Джаборова, разыгравшего приступ коронавируса в московском метро. Пранкер упал в вагоне поезда и изобразил внезапный приступ, а его друзья кричали, что у мужчины диагностирован коронавирус.

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