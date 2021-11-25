В Москве троим блогерам дали по 3,5 года колонии за пранк с угоном такси

Пресненский районный суд Москвы приговорил трех блогеров на три года и шесть месяцев колонии общего режима по обвинению в угоне автомобиля, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

Реальные сроки получили 24-летний Рамир Хасанов, 29-летний Айдын Тусупов и 31-летний Ерсин Думшебай. По версии следствия, в марте мужчины заказали такси премиум-класса к торговому центру в Москва-Сити. Двое сели в салон и попросили водителя помочь третьему пассажиру положить пакеты в багажник.

Когда таксист подошел к багажнику, один из блогеров пересел за руль и угнал автомобиль, а третий остался снимать реакцию водителя. Через несколько минут они вернули машину и объяснили ему, что это был розыгрыш.