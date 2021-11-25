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ЕС разрешит въезд всем переболевшим СOVID-19 и привитым вакцинами, одобренными ВОЗ и ЕМА

Виктория Шанина
Сегодня в 17:54

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд гражданам не входящих в ЕС государств, которые переболели коронавирусом или вакцинированы препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) и ВОЗ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление ЕК.

«[Такой] подход полностью зависит от статуса путешественника, а не от страны отправления: государства-члены должны допускать только вакцинированных, выздоровевших или путешественников, совершающих важные поездки», — говорится в сообщении.

Как отмечает ЕК, вакцины должны быть одобрены ЕМА или ВОЗ, а выздоровевшие граждане должны иметь при себе «европейский сертификат или документ, считающийся эквивалентным». Упрощенный вариант пересечения границы начнет действовать 1 марта 2022 года.

К настоящему моменту ВОЗ одобрила использование вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm, Sinovac и Covaxin. ЕМА разрешила применение препаратов Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

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