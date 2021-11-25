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Том Фелтон приедет в Москву на фестиваль Bubble Comics Con

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:25

Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя из «Гарри Поттера», приедет в Москву. Он встретится с поклонниками в рамках фестиваля поп-культуры Bubble Comics Con, который пройдет 18 и 19 декабря. Об этом пишет ТАСС.

Фелтон пробудет в столице все два дня. Британский актер выступит на сцене, ответит на вопросы поклонников и проведет автограф- и фотосессию. Организатор фестиваля Татьяна Селиверова отметила, что это первый случай встречи фанатов со звездой мирового масштаба на российской комикс-площадке.

«Мы очень рады прервать пандемийный застой и дать людям возможность встретиться с их любимыми знаменитостями в условиях абсолютной безопасности», — сказал продюсер фестиваля и главред издательства Bubble Роман Котков.

Bubble Comics Con пройдет в выставочном комплексе «Экспоцентр» в формате COVID-free. В нем примут участие известные актеры и художники комиксов, а также российские косплееры.

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