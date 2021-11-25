Spotify тестирует вертикальные видео, как в TikTok

Судя по скриншотам и видео, опубликованным Мессиной в твиттере, кнопка Discover может разместиться в панели управления в нижней части экрана. Нажав на нее, пользователь видит полноэкранный ролик, сопровождающий песню.

Перемещение между различными видео осуществляется прокручиванием вверх и вниз (как и в TikTok). Название песни, исполнителя и обложка альбома отображаются на панели внизу экрана. Любому клипу можно поставить сердечко и добавить в понравившиеся.

Хотя Мессина опубликовал фрагменты только трех роликов, Mashable заметил, что все они выглядят как отрывки из официальных музыкальных клипов. Издание направило запрос в Spotify, но там отказались рассказать подробности о тестировании.

«В Spotify мы регулярно проводим ряд тестов, чтобы улучшить взаимодействие с пользователями <…> Некоторые из этих тестов в конечном итоге приводят к расширению пользовательского опыта, другие лишь служат важными уроками. Сейчас у нас нет никаких новостей, которыми мы могли бы поделиться», — заявили в компании.

Ранее функционал TikTok в своих приложениях уже продублировали Instagram, Snapchat и «ВКонтакте». Свой аналог с роликами из фильмов запустил Netflix. О планах создать аналогичное приложение с вертикальными видео объявляли даже в Министерстве просвещения РФ.