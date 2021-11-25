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Okko представил коллекцию курсов от школы Masters. Там расскажут об NFT-артах и жанрах в искусстве

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:35

С 25 ноября на Okko можно посмотреть коллекцию курсов, подготовленную школой Masters. Лекции об искусстве доступны всем подписчикам мультимедийного сервиса, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе Okko.

Курс «Введение в историю искусства» поделили на пять разделов: «Введение в основные понятия», «Архитектура», «Графика», «Скульптура» и «Живопись». Кандидатка искусствоведения Юлия Арутюнян расскажет о теории жанров и специфике каждого из видов изобразительного искусства.

Курс «Art&science» посвящен союзу художественных практик на основе творчества и научных исследований. Это направление в искусстве набирает популярность с 1960-х годов, предлагая зрителю новый взгляд на технологические открытия.

© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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Лекции под названием «NFT-арт» проведет заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков. Этот курс специально подготовлен к открытию выставки NFT-искусства в государственном музее и доступен бесплатно для всех зарегистрированных пользователей Okko.

Цикл лекций «Big Data» подготовлен школой Masters совместно с Большим драматическим театром имени Георгия Товстоногова. Программа курса составлена экспертами в различных областях культуры и искусства и посвящена актуальному репертуару театра, в том числе флагманскому спектаклю «Три толстяка», о котором расскажет театральный критик Дмитрий Ренанский.

По словам основателя проекта Masters Полины Бондаревой, курсы помогут зрителям разобраться в современном искусстве и систематизировать уже имеющиеся знания. Также на Okko получится посмотреть лекции из циклов «8 сюжетов из истории архитектуры» и «Художницы».

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