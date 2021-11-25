Okko представил коллекцию курсов от школы Masters. Там расскажут об NFT-артах и жанрах в искусстве

С 25 ноября на Okko можно посмотреть коллекцию курсов, подготовленную школой Masters. Лекции об искусстве доступны всем подписчикам мультимедийного сервиса, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе Okko.

Курс «Введение в историю искусства» поделили на пять разделов: «Введение в основные понятия», «Архитектура», «Графика», «Скульптура» и «Живопись». Кандидатка искусствоведения Юлия Арутюнян расскажет о теории жанров и специфике каждого из видов изобразительного искусства.

Курс «Art&science» посвящен союзу художественных практик на основе творчества и научных исследований. Это направление в искусстве набирает популярность с 1960-х годов, предлагая зрителю новый взгляд на технологические открытия.