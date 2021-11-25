перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Том Фелтон приедет в Москву на фестиваль Bubble Comics Con 17:25
Центр Вознесенского запускает серию авторских экскурсий по выставке «Игра в города» 17:15
Spotify тестирует вертикальные видео, как в TikTok 16:54
Okko представил коллекцию курсов от школы Masters. Там расскажут об NFT-артах и жанрах в искусстве 16:35
Парламент Северной Осетии не поддержал федеральные законопроекты о введении QR-кодов 16:01
Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенности за охоту на лося без лицензии 15:49
В Татарстане смягчили правила проезда в общественном транспорте по QR-кодам 15:32
Мужчину, отсидевшего 16 лет за изнасилование автора «Милых костей», оправдали спустя 40 лет 15:17
«Руки вверх!» выпустили коллекцию NFT в честь 25-летия группы 15:05
«Интерфакс»: исполнительный директор «Шанинки» признала вину и дала показания на Сергея Зуева 14:27
Фото дня: затопленная 30 лет назад деревня в Испании вновь оказалась на суше 14:08
СК завел уголовное дело на москвича, который справил нужду на плакат с ветераном 13:59
Андрей Воробьев: все детские дома Подмосковья закрылись 12:56
Владимир Путин уволил главу ФСИН Александра Калашникова 12:56
В Кузбассе на угольной шахте произошел пожар. Есть погибшие, десятки горняков не выходят на связь Обновлено в 12:05
Marco Verch/Flickr
В Россию перестали ввозить растительное мясо Beyond Meat. У поставщика возникли проблемы с таможней 11:48
В России выявили 33 796 новых случаев коронавируса 11:35
Южная Корея внедряет роботов в детсады, чтобы подготовить детей к высокотехнологичному будущему 11:03
Володин открыл комментарии в телеграме для обсуждения QR-кодов. Там уже более 250 тыс. сообщений 10:24
Кадр из интервью/РИА "Новости"
Собянин призвал сокращать число мигрантов, работающих в ЖКХ 9:54
Отключить рекламу

Парламент Северной Осетии не поддержал федеральные законопроекты о введении QR-кодов

Виктория Шанина
Сегодня в 16:01

Парламент Республики Северная Осетия — Алания не поддержал федеральные законопроекты об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и транспорте. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу законодательного собрания.

Для одобрения правительственных законопроектов парламенту Северной Осетии не хватило голосов. Чтобы утвердить решение, за него должны были проголосовать 35 депутатов, однако за выступили только 30 человек. Против оказались 12 депутатов, еще четверо воздержались.

11 ноября стало известно, что правительство разработало два законопроекта о введении в России QR-кодов, подтверждающих иммунитет к COVID-19. Согласно первому, сертификат о пройденной вакцинации либо антителах необходимо будет предъявлять при посещении кафе и ресторанов, массовых мероприятий, магазинов и культурных площадок. Второй предполагает проверку кодов в самолетах и поездах.

Принимать решения о вводе QR-кодов и определять детали их применения должны парламенты регионов. До 14 декабря они обязаны предоставить в Госдуму результаты голосований.

Законопроекты поддержали уже более чем в 15 региональных парламентах, включая республики Дагестан и Коми, а также Новосибирскую, Омскую, Московскую, Брянскую и Нижегородскую области. Северная Осетия стала первым регионом, не поддержавшим законопроекты о QR-кодах.

Первое рассмотрение законопроектов в Госдуме назначено на 16 декабря.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мультфильм
Энканто
Девочка без магических способностей живет в семье волшебников
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
детектив
Обитель зла: Раккун-Сити
Главная экранизация видеоигр воскресает с новыми актерами

Другие материалы по темам

Теги
РИА Новости
Госдума
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить