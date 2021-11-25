Парламент Северной Осетии не поддержал федеральные законопроекты о введении QR-кодов

Парламент Республики Северная Осетия — Алания не поддержал федеральные законопроекты об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и транспорте. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу законодательного собрания.

Для одобрения правительственных законопроектов парламенту Северной Осетии не хватило голосов. Чтобы утвердить решение, за него должны были проголосовать 35 депутатов, однако за выступили только 30 человек. Против оказались 12 депутатов, еще четверо воздержались.

11 ноября стало известно, что правительство разработало два законопроекта о введении в России QR-кодов, подтверждающих иммунитет к COVID-19. Согласно первому, сертификат о пройденной вакцинации либо антителах необходимо будет предъявлять при посещении кафе и ресторанов, массовых мероприятий, магазинов и культурных площадок. Второй предполагает проверку кодов в самолетах и поездах.

Принимать решения о вводе QR-кодов и определять детали их применения должны парламенты регионов. До 14 декабря они обязаны предоставить в Госдуму результаты голосований.

Законопроекты поддержали уже более чем в 15 региональных парламентах, включая республики Дагестан и Коми, а также Новосибирскую, Омскую, Московскую, Брянскую и Нижегородскую области. Северная Осетия стала первым регионом, не поддержавшим законопроекты о QR-кодах.

Первое рассмотрение законопроектов в Госдуме назначено на 16 декабря.