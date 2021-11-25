Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенности за охоту на лося без лицензии

Большинство депутатов Госдумы проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности с депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Дума также разрешила завести на Рашкина уголовное и административное дела, сообщает «Коммерсант».

Снятие неприкосновенности и возбуждение дел поддержал 341 депутат, против выступили 55, еще двое воздержались.

Генпрокурор Игорь Краснов, который внес представление о лишении депутатской неприкосновенности, сказал, что Рашкин как охотник с 20-летним стажем не мог не знать правил, но сознательно пошел на незаконную охоту. Прокурор назвал убийство лося позором, а попытки депутата от КПРФ оправдаться «неуклюжими».

Рашкин, в свою очередь, заявил, что не был организатором охоты и не знал об отсутствии разрешения. «Также я предпринимаю сейчас меры, чтобы компенсировать причиненный ущерб животному миру. Уже есть договоренность о закупке в питомнике в Ярославской области лосихи такого же возраста и перемещения ее в Саратовскую область для выпуска и восстановления популяции», — цитирует «Медиазона»* выступление депутата.

29 октября депутата от КПРФ Валерия Рашкина задержали в Лысогорском районе Саратовской области. В его автомобиле была найдена разделанная туша лося. У Рашкина и его спутника не было разрешения на добычу животного. Более того, в этом районе охота на лося запрещена.

Сперва депутат заявлял, что нашел тушу, но позже признался в убийстве животного. По его словам, он принял лося за кабана и не знал об отсутствии разрешения. Депутат утверждает, что «стал жертвой стечения обстоятельств», и этим воспользовались люди, устроившие провокацию против него.

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте (часть 1 статьи 258 УК). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до двух лет. 17 ноября Генпрокуратура попросила Госдуму лишить Рашкина депутатской неприкосновенности.

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