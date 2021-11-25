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Мужчину, отсидевшего 16 лет за изнасилование автора «Моих милых костей», оправдали спустя 40 лет

Семён Гудошников
Сегодня в 15:17

Верховный суд штата Нью-Йорк признал Энтони Бродуотера невиновным в изнасиловании писательницы Элис Сиболд, автора мирового бестселлера «Мои милые кости». Об этом сообщает AP.

Элис Сиболд изнасиловали в мае 1981 года, а в октябре того же года она заметила чернокожего мужчину, который, как она утверждала, был ее насильником. Писательница обратилась в полицию, не зная имени этого человека, и правоохранители решили, что им был Бродуотер, которого якобы видели в этом районе.

В полицейском участке Сиболд не смогла опознать Бродуотера, указав сперва на другого человека. Позже она объяснила это тем, что эти двое мужчин выглядели «почти идентичными». Тем не менее в 1982 году Бродуотер был осужден на основании двух доказательств — писательница заявила на суде, что все же узнала в нем преступника, и эксперт сказал, что микроскопический анализ волос подозреваемого связывает его с преступлением. Как отмечает AP, с тех пор Минюст США признал подобные экспертизы не отвечающими научным критериям.

Бродуотер отсидел по обвинению в изнасиловании с 1982 по 1999 год. В том же 1999-м Сиболд выпустила мемуары «Счастливая», в которых описала этот случай из своей жизни. Насильнику в книге она присвоила псевдоним Грегори Мэдисон.

После выхода из тюрьмы Бродуотер работал мусорщиком и разнорабочим. Он заявил, что обвинительный приговор отрицательно сказался на перспективах его трудоустройства и отношениях с членами семьи. Даже женившись на женщине, которая верила в его невиновность, Бродуотер не захотел заводить детей, чтобы они не страдали от стигмы отца.

Сомнения в справедливости приговора возникли у продюсера Тима Муччианте, который работал над экранизацией «Счастливой». Он заметил несоответствия между сценарием фильма и книгой, написанной Сиболд. «Я начал копаться и пытаться выяснить, что же произошло на самом деле», — сказал он AP. В результате Муччианте вышел из кинопроекта и нанял частного детектива, а тот, в свою очередь, связался с адвокатом, который взялся за дело.

Узнав об оправдательном приговоре, Бродуотер зарыдал от счастья. Он заявил, что надеется услышать от Сиболд извинения в свой адрес. Писательница и ее представители пока не прокомментировали ситуацию.

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