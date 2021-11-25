«Руки вверх!» выпустили коллекцию NFT в честь 25-летия группы

Российская поп-группа «Руки вверх!» представит коллекцию NFT совместно с лейблом Warner Music Russia и маркетплейсом Binance NFT. Выпуск токенов приурочен к 25-летию коллектива, рассказали «Афише Daily» представители музыкантов.

Серия уникальных токенов будет состоять из аудио, графических объектов, а также необычных артефактов, которые «станут ценными предметами в коллекциях поклонников группы».

Один из NFT представляет собой трек, написанный фронтменом группы Сергеем Жуковым специально для этого проекта. Помимо самой песни покупатель получит полный набор прав на композицию — он сможет сделать с ней все что угодно, вплоть до выпуска под своим именем. Стоимость токена — 10 млн рублей.

Другим токеном станет сертификат, позволяющий будущему владельцу пожизненно запретить Жукову исполнять песню «Студент». Стоимость — 20 млн рублей.

Также в коллекции будут представлены: киоск продажи кассет и компакт-дисков, винтажная автомобильная магнитола с кассетой группы, три коллекционные фигурки Сергея Жукова в разных образах, комикс с альтернативным взглядом на клип «Уходи», а также анимированный золотой кулон с логотипом группы.