«Руки вверх!» выпустили коллекцию NFT в честь 25-летия группы

Российская поп-группа «Руки вверх!» представит коллекцию NFT совместно с лейблом Warner Music Russia и маркетплейсом Binance NFT. Выпуск токенов приурочен к 25-летию коллектива, рассказали «Афише Daily» представители музыкантов.
Серия уникальных токенов будет состоять из аудио, графических объектов, а также необычных артефактов, которые «станут ценными предметами в коллекциях поклонников группы».
Один из NFT представляет собой трек, написанный фронтменом группы Сергеем Жуковым специально для этого проекта. Помимо самой песни покупатель получит полный набор прав на композицию — он сможет сделать с ней все что угодно, вплоть до выпуска под своим именем. Стоимость токена — 10 млн рублей.
Другим токеном станет сертификат, позволяющий будущему владельцу пожизненно запретить Жукову исполнять песню «Студент». Стоимость — 20 млн рублей.
Также в коллекции будут представлены: киоск продажи кассет и компакт-дисков, винтажная автомобильная магнитола с кассетой группы, три коллекционные фигурки Сергея Жукова в разных образах, комикс с альтернативным взглядом на клип «Уходи», а также анимированный золотой кулон с логотипом группы.
Токены представлены на Binance NFT с 12.00 (по московскому времени) 25 ноября 2021 года. Для их приобретения необходим аккаунт на платформе Binance.
«Этот проект воплощает в себе важные ценности Warner Music Russia: креативность и использование передовых практик для предоставления лучшего сервиса артистам лейбла. Я очень рад, что наш новаторский подход к работе позволяет реализовывать такие уникальные проекты на стыке музыки, новейших технологий и современного искусства», — отметил Александр Блинов, генеральный директор Warner Music Russia.