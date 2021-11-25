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«Руки вверх!» выпустили коллекцию NFT в честь 25-летия группы

Виктория Шанина
Сегодня в 15:05

Российская поп-группа «Руки вверх!» представит коллекцию NFT совместно с лейблом Warner Music Russia и маркетплейсом Binance NFT. Выпуск токенов приурочен к 25-летию коллектива, рассказали «Афише Daily» представители музыкантов.

Серия уникальных токенов будет состоять из аудио, графических объектов, а также необычных артефактов, которые «станут ценными предметами в коллекциях поклонников группы».

Один из NFT представляет собой трек, написанный фронтменом группы Сергеем Жуковым специально для этого проекта. Помимо самой песни покупатель получит полный набор прав на композицию — он сможет сделать с ней все что угодно, вплоть до выпуска под своим именем. Стоимость токена — 10 млн рублей.

Другим токеном станет сертификат, позволяющий будущему владельцу пожизненно запретить Жукову исполнять песню «Студент». Стоимость — 20 млн рублей.

Также в коллекции будут представлены: киоск продажи кассет и компакт-дисков, винтажная автомобильная магнитола с кассетой группы, три коллекционные фигурки Сергея Жукова в разных образах, комикс с альтернативным взглядом на клип «Уходи», а также анимированный золотой кулон с логотипом группы.

«Я из того поколения, которое привыкло, что все выпускаемое музыкантами можно подержать в руках — пластинку, кассету или плакат на стене. Но группе „Руки вверх!“ уже 25 лет, и юбилей — хороший повод шагнуть в новую диджитал-эпоху и выпустить коллекцию уникальных лотов, которые существуют только в цифровом формате. Мы с партнерами крепко покреативили, собирая эту коллекцию»
Сергей Жуков, солист группы «Руки вверх!»

Токены представлены на Binance NFT с 12.00 (по московскому времени) 25 ноября 2021 года. Для их приобретения необходим аккаунт на платформе Binance.

«Этот проект воплощает в себе важные ценности Warner Music Russia: креативность и использование передовых практик для предоставления лучшего сервиса артистам лейбла. Я очень рад, что наш новаторский подход к работе позволяет реализовывать такие уникальные проекты на стыке музыки, новейших технологий и современного искусства», — отметил Александр Блинов, генеральный директор Warner Music Russia.

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