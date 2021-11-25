В Татарстане смягчили правила проезда в общественном транспорте по QR-кодам

Власти Татарстана расширили список лиц, которым разрешено ездить в общественном транспорте. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе президента республики.

С 26 ноября в транспорт будут пускать не только с QR-кодами, но и со справкой о медотводе, а также тех, кто привился первым компонентом вакцины против коронавируса. Проехаться в автобусах, трамваях и метро можно будет и привитым военным, хотя ранее для них хотели сделать отдельные QR-коды.

Антиковидные ограничения в общественном транспорте Татарстана ввели 6 ноября, а с 22 ноября QR-коды стали проверять на всех маршрутах, в том числе муниципальных. Льготные транспортные карты у лиц старше 60 лет, не прошедших вакцинацию, не переболевших коронавирусом и не имеющих медотвода, заблокировали.

За первую половину дня 22 ноября в Казани выгнали из общественного транспорта за отсутствие QR-кодов 1500 человек. Один мужчина отказался выходить и вызвал полицию: из‑за этого был нарушен график движения на двух трамвайных маршрутах. Произошло несколько потасовок между кондукторами и пассажирами.

В ближайшее время QR-коды в транспорте хотят ввести в Хабаровском крае, на Камчатке и в Омске. Подробнее о новых правилах проезда в общественном транспорте можно почитать в материале «Афиши Daily».